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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في 3 خطوات.. كيف تستعيد روتينك الصحي بعد العيد

تمارين
تمارين
نهى هجرس

بعد تناول العديد من الأكلات الدسمة خلال شهر رمضان المبارك، وتناول الكحك والبسكوت في عيد الفطر يخزن الجسم العديد من الدهون والسعرات الحرارية، ويحرص العديد من الأشخاص على إعادة نشاطهم وصحتهم بشكل سريع بعد العيد.

وإليك بعض الطرق التي تساعدك على إستعادة نشاطك بعد العيد.

1. تناول سلطة واحدة على الأقل يوميًا

معظم الناس لا يتناولون كمية كافية من الخضراوات يوميًا، بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تتبعه، فأنت بحاجة إلى المزيد من الخضراوات، بعد الإفراط في تناول السكر، يحتاج جسمك بالتأكيد إلى العناصر الغذائية الموجودة في السلطة.

2. تذكر أن تشرب

آخر ما ستتذكره خلال اليوم هو شرب رشفة ماء، فبعد شهر من الصيام، لم تعد معتادًا على شرب الماء، ومع ذلك، ربما لم تعد تشرب الكثير من الماء عند الفجر والمغرب، لذا من المهم أن تتذكر شرب الماء طوال اليوم، احتفظ بزجاجة ماء معك، واحرص على شرب زجاجة واحدة على الأقل قبل الظهر.

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3. جدولة أوقات التمرين الجديدة

إذا كنتَ نشيطًا خلال شهر رمضان، فربما تكون قد حددتَ مواعيد تمارين تناسب جدول صيامك، الآن، من المهم التفكير في جدولك الجديد لأشهر الصيف القادمة، لممارسة الرياضة بانتظام، من المهم إعطاء الأولوية للياقتك البدنية، خصص مواعيد تمارين 3-4 مرات أسبوعيًا على الأقل. 

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الأكلات الدسمة الكحك البسكوت السعرات الحرارية إستعادة نشاطك بعد العيد

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