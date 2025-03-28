مسلسل فهد البطل الحلقة 28.. العلامة أنقذت عمرو الجارحي من الموت| صور

شهد أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 28 مثيرة بدأت الحلقة 28 بمواجهة بين فهد البطل، والرائد عمرو الجارحي؛ بعد أن تسلسل فهد لشقة عمرو الجارحي في محاولة لقتله، بترتيب من توفيق التمساح، وعند قيام فهد بتوجيه السلاح ناحية عمرو الجارحي؛ استيقظ، ودارت بينهما مشاجرة، واكتشف فهد أن عمرو شقيقه بعد أن شاهد العلامة في يده التي وضعها له بعد مقتل والدهما حماد الجارحي، على يد عمه غلاب.

مسلسل فهد البطل الحلقة 28

مسلسل فهد البطل الحلقة 28

اكتشف فهد البطل في الحلقة 28، أن عمرو الجارحي ضابط الشرطة، هو شقيقه الأصغر، وأنه لم يمت، وقرر في تلك اللحظة أن يتركه واستولى على خزنة سلاحه الميري، وترك المنزل وتوجه إلي توفيق التمساح وطلب منه عدم قتل الرائد عمرو الجارحي، ونشبت مشادة كلامية بينهما.

وأصيب فهد بصدمة كبيرة بعد اكتشافه ان شقيقه عمرو ليس ابن عمه غلاب، وأخبر شقيقته راوية، والتي أصيبت بحالة انهيار، وطلبت من فهد الاعتراف لشقيقهم الثالث بالحقيقة.

فهد البطل يلجأ للبكاروة

لجأ فهد البطل في الحلقة 28 لعائلة البكاروة في المنيا؛ لمساعدته في شراء الأراضي المحيطة بأرض عمه غلاب الجارجي، لكنه لم يفصح عن خطته لهم، وترك معهم مبالغ مالية كبيرة لمساعدته.

قنوات عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قنوات ON في الساعة 9:45 مساءً، والإعادة في الساعة 6:45 صباحًا

يعرض مسلسل فهد البطل على ON دراما في الساعة 12:00 منتصف الليل والإعادة في الساعة 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.

كما تعرض قناة الحياة مسلسل فهد البطل في الساعة 10:45 مساءً والإعادة في الساعة 5:00 صباحًا و الساعة 10:45 صباحًا