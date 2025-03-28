فهد البطل الحلقة 28.. غلاب ينتقم من عجيبة

شهدت الحلقة 28 مسلسل فهد البطل، معرفة العمدة غلاب الجارحي، تفاصيل تورط عجيبة في وفاة زوجته وحبيبته وفاء.

وواجه غلاب زوجته عجيبة، بأفعالها، وأنكرت، لكنه هددها بالقتل في الجبل؛ فاعترفت بأنها فعلت كل ذلك بدافع الحب.

وتأكد فهد البطل من حقيقة شقيقه عمر، وأخبر راوية التي أخفت عنه خبر زواجها من نادر التمساح، ولكنها أخبرت كناريا.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.