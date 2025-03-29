جوزيه بيسيرو : أثق في قدرة شلبي على اللعب في هذا المركز

أعرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1) في نصف النهائي على ستاد القاهرة الدولي.

وحرص بيسيرو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على تهنئة جماهير الزمالك، مشيدًا بالمنافس الذي قدم مباراة قوية ويضم لاعبين مميزين ومدربًا جيدًا.

وأكد المدرب البرتغالي أن اللقاء كان صعبًا، خاصة بعد إهدار ركلة جزاء، لكنه أشاد بعزيمة لاعبيه وإصرارهم على الفوز رغم تعادل سيراميكا. وأضاف أن الزمالك كان الأفضل على جميع المستويات واستحق التأهل للنهائي.

وعن مشاركة مصطفى شلبي كمهاجم، أوضح بيسيرو أن ذلك جاء بسبب عودة ناصر منسي بعد المرض، مؤكدًا ثقته في قدرة شلبي على اللعب في هذا المركز، إذ سبق أن جربه فيه من قبل.

كما أشاد بيسيرو بأداء أحمد سيد “زيزو” مع المنتخب المصري، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا خلال مباراتي الفراعنة، ولذلك فضّل عدم إشراكه أساسيًا لتجنب الإرهاق والإصابات، مشيرًا إلى أن مشاركته في نصف ساعة بكامل لياقته أفضل من لعب 90 دقيقة مرهقًا. وأوضح أن زيزو لاعب مهم في الزمالك، ولا داعي للقلق بشأنه.

وتحدث بيسيرو عن فريق سيراميكا، مشيرًا إلى أنه يمتلك حلولًا هجومية، وكان أكثر شراسة في الشوط الأول، ما دفعه لإجراء بعض التعديلات في التمركز. كما برر الدفع بمحمود بنتايج أساسيًا، رغم غيابه عن النهائي، بأنه أراد منحه فرصة المشاركة بعد حصوله على راحة في المباراة السابقة.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على قوة دكة بدلاء الزمالك، التي أسهمت في تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة بيراميدز في نهائي البطولة.