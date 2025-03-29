قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة سيدتين في تصادم سيارتين بأسيوط
السيطرة على حريق في كوبري مشاة المترو بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
قسوة أم.. سيدة تتخلص من رضيعتها وتدفنها بالدقهلية
بيسيرو يهدى التأهل لنهائى كأس مصر لجماهير الزمالك ويتغنى بـ زيزو
أول قرار من بيسيرو بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كاس مصر
جمال سليمان لـ صدى البلد: رأيت سوريا من خلال المسرح
مصطفى بكري يهاجم نتنياهو.. الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويرفض الموت.. سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة| أهم أخبار التوك شو
الزمالك يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وتحديد موعد المباراة قريبًا
ميدو: جماهير الزمالك وجهت رسالة إلى زيزو خلال مواجهة سيراميكا
روبيو: أمريكا تدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في السودان
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت 29 مارس 2025
إقالة مدرب البرازيل بعد الهزيمة من الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوزيه بيسيرو : أثق في قدرة شلبي على اللعب في هذا المركز

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
رباب الهواري

أعرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1) في نصف النهائي على ستاد القاهرة الدولي.

 وحرص بيسيرو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على تهنئة جماهير الزمالك، مشيدًا بالمنافس الذي قدم مباراة قوية ويضم لاعبين مميزين ومدربًا جيدًا.

وأكد المدرب البرتغالي أن اللقاء كان صعبًا، خاصة بعد إهدار ركلة جزاء، لكنه أشاد بعزيمة لاعبيه وإصرارهم على الفوز رغم تعادل سيراميكا. وأضاف أن الزمالك كان الأفضل على جميع المستويات واستحق التأهل للنهائي.

وعن مشاركة مصطفى شلبي كمهاجم، أوضح بيسيرو أن ذلك جاء بسبب عودة ناصر منسي بعد المرض، مؤكدًا ثقته في قدرة شلبي على اللعب في هذا المركز، إذ سبق أن جربه فيه من قبل.

كما أشاد بيسيرو بأداء أحمد سيد “زيزو” مع المنتخب المصري، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا خلال مباراتي الفراعنة، ولذلك فضّل عدم إشراكه أساسيًا لتجنب الإرهاق والإصابات، مشيرًا إلى أن مشاركته في نصف ساعة بكامل لياقته أفضل من لعب 90 دقيقة مرهقًا. وأوضح أن زيزو لاعب مهم في الزمالك، ولا داعي للقلق بشأنه.

وتحدث بيسيرو عن فريق سيراميكا، مشيرًا إلى أنه يمتلك حلولًا هجومية، وكان أكثر شراسة في الشوط الأول، ما دفعه لإجراء بعض التعديلات في التمركز. كما برر الدفع بمحمود بنتايج أساسيًا، رغم غيابه عن النهائي، بأنه أراد منحه فرصة المشاركة بعد حصوله على راحة في المباراة السابقة.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على قوة دكة بدلاء الزمالك، التي أسهمت في تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة بيراميدز في نهائي البطولة.

مصطفي شلبي بيسيرو الزمالك سيراميكا كليوباترا كاس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

في عدد إبريل من الثقافة الجديدة .. فتحى غانم وظلال مسيرته الببليوجرافية

نيكول سابا

طارق الشناوي يشيد بإبداع نيكول سابا في وتقابل حبيب

مسلسل العتاولة 2

تركي آل الشيخ: العتاولة 2 يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في موسم رمضان

بالصور

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

فيديو

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد