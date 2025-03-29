الغندور: محمد شحاتة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا

أشاد الإعلامي خالد الغندور بنجم الزمالك محمد شحاتة؛ بعد فوز الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

ونشر خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا للاعب محمد شحاتة، وعلق عليها “من وجهة نظري هو أفضل لاعب في المباراة”.

فوز الزمالك على سيراميكا في كأس مصر

حجز نادي الزمالك مقعده في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024؛ بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف النهائي.

افتتح عبد الله السعيد التسجيل للزمالك في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح أيمن موكا في تعديل النتيجة لصالح سيراميكا بالدقيقة 58.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أطلق أحمد سيد “زيزو” تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس محمد بسام؛ ليمنح الزمالك بطاقة التأهل إلى النهائي.

وشهد اللقاء إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء أخرى للزمالك في الدقيقة 53، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

في المقابل، تأهل بيراميدز إلى النهائي بعد فوز كبير على البنك الأهلي برباعية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة النهائية خلال الأيام المقبلة، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز لحسم لقب كأس مصر.