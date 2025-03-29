نجيب ساويرس عن مباراة القمة: لازم يكون فيه تنازل من الطرفين

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مالك نادي زد، على أزمة مباراة القمة وانسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

وكتب نجيب ساويرس في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الموضوع مكانش لازم يكبر كده لأن كل طرف على حق وبالتالي الحل لازم يكون فيه تنازل من الطرفين وفي النهاية الكبير كبير".

ولم يقبل الأهلي بخوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك في الدوري، بسبب عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، كما قامت إدارة النادي بخطوات تصعيدية، ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، لحفظ حقوقه- من وجهة نظر النادي- كما هدد بالانسحاب من الدوري، حال عدم تلبية مطالبه.