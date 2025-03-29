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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من التتويج بدوري محترفي اليد بعد الفوز على البنك الأهلي

يد الأهلي
يد الأهلي
رباب هوارى

واصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، انتصاراته في دوري المحترفين؛ بعدما حقق فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بنتيجة 28-24، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البطولة، في اللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى.

جاء الشوط الأول متكافئًا إلى حد كبير، حيث نجح الأهلي في إنهائه متقدمًا بفارق هدفين 13-11، إلا أن الشوط الثاني شهد أحداثًا أكثر حماسًا وإثارة، بعدما نجح البنك الأهلي في العودة إلى اللقاء وإدراك التعادل.

ومع استمرار الندية بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، احتُكم إلى رميات الجزاء، التي تألق خلالها لاعبو الأهلي، ليحسموا المواجهة لصالحهم بفارق 4 نقاط 28-24.

وبهذا الفوز، اقترب الأهلي من التتويج بلقب دوري المحترفين، حيث بات على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب، إذ يحتاج للفوز على فريق الزهور يوم الجمعة المقبل؛ لحسم البطولة رسميًا، دون الحاجة لانتظار المباراة الختامية أمام الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، ما يجعله الأقرب لحصد اللقب، في ظل المستوى القوي الذي يقدمه الفريق في الجولات الأخيرة من البطولة.

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