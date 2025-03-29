غارات روسية على مواقع أوكرانية في كورسك

شنت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم السبت، غارات جوية على مواقع أوكرانية في مقاطعة كورسك، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، التي أكدت أن جميع الأهداف المحددة قد دُمرت خلال الهجوم.

هجمات بالمسيرات على مستودعات أوكرانية

في تطور آخر، ذكرت وكالة نوفوستي أن سربًا من 8 طائرات مسيرة روسية من طراز "غيران-2" استهدف، أمس الجمعة، موقعًا لتجميع الطائرات المسيرة ومستودعًا ضخمًا للذخيرة في قرية بوجودوخوف بمقاطعة خاركوف، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هجوم مكثف بطائرات مسيرة على مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا، في إطار العمليات المستمرة لاستهداف البنية العسكرية الأوكرانية.

خسائر بشرية

في المقابل، أكد سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، أن هجومًا روسيًا بطائرات مسيرة استهدف مدينة دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، فضلًا عن اندلاع حريق ضخم في مجمع فنادق ومطاعم ومبانٍ أخرى مساء الجمعة.

وأشار ليساك إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، إذ أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، مضيفًا أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيرة نحو المدينة، لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت معظمها، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

أظهرت صور ومقاطع مصورة منشورة على الإنترنت ألسنة لهب وأعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من المدينة، فيما كشفت لقطات أخرى عن دمار واسع داخل المباني السكنية، حيث تضررت الطوابق العلوية بشدة في أحد الأبراج السكنية، بينما امتلأت الشوارع بحطام الزجاج ومواد البناء جراء الهجوم.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار موسكو في استخدام الطائرات المسيرة كسلاح رئيسي في استهداف المواقع الأوكرانية، وسط مخاوف من تصعيد إضافي خلال الأسابيع المقبلة.