قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على طريقة الزعيم ..ريم مصطفى ترد على انتقادات متابعى مسلسل سيد الناس
كيفية صلاة العيد.. الإفتاء توضح طريقة أدائها وصيغة التكبيرات الصحيحة
تكريم 120 من حفظة القرآن الكريم بمركز ببا في بني سويف
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية
نجيب ساويرس عن مباراة القمة: لازم يكون فيه تنازل من الطرفين
أمريكا تحث رعاياها في سوريا على مغادرة البلاد بشكل فوري
مسلس لام شمسية يدخل الأعلى مشاهدة في مصر .. تعرف على ترتيبه
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا
ضبط 5 كيلو من مخدر الآيس بحوزة 3 عناصر إجرامية بسوهاج
موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
أخبار قنا| اجراءات مشددة خلال العيد لتوفير السلع.. اعلان الفائزين بمسابقة الرائد المثالى
بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.. ننشر أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات روسية على مواقع أوكرانية في كورسك

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

شنت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم السبت، غارات جوية على مواقع أوكرانية في مقاطعة كورسك، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، التي أكدت أن جميع الأهداف المحددة قد دُمرت خلال الهجوم.

هجمات بالمسيرات على مستودعات أوكرانية

في تطور آخر، ذكرت وكالة نوفوستي أن سربًا من 8 طائرات مسيرة روسية من طراز "غيران-2" استهدف، أمس الجمعة، موقعًا لتجميع الطائرات المسيرة ومستودعًا ضخمًا للذخيرة في قرية بوجودوخوف بمقاطعة خاركوف، الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هجوم مكثف بطائرات مسيرة على مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا، في إطار العمليات المستمرة لاستهداف البنية العسكرية الأوكرانية.

خسائر بشرية  

في المقابل، أكد سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، أن هجومًا روسيًا بطائرات مسيرة استهدف مدينة دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، فضلًا عن اندلاع حريق ضخم في مجمع فنادق ومطاعم ومبانٍ أخرى مساء الجمعة.

وأشار ليساك إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، إذ أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، مضيفًا أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيرة نحو المدينة، لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت معظمها، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

أظهرت صور ومقاطع مصورة منشورة على الإنترنت ألسنة لهب وأعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من المدينة، فيما كشفت لقطات أخرى عن دمار واسع داخل المباني السكنية، حيث تضررت الطوابق العلوية بشدة في أحد الأبراج السكنية، بينما امتلأت الشوارع بحطام الزجاج ومواد البناء جراء الهجوم.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار موسكو في استخدام الطائرات المسيرة كسلاح رئيسي في استهداف المواقع الأوكرانية، وسط مخاوف من تصعيد إضافي خلال الأسابيع المقبلة.

روسيا كورسك أوكرانيا كييف موسكو قصف روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

أحمد كجوك وزير المالية

المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يؤدي التراويح بمسجد المحابس القبلي بالخارجة

رئيس حزب العدل

رئيس حزب العدل: دورنا دعم القيادة السياسية وحل مشكلات المواطنين

نائب محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية يحضر نهائي الدورة الرمضانية في فيشا سليم

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد