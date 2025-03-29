قتـلى وجرحى وحريق كبير عقب هجوم مسيرات روسية على أوكرانيا

قال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 ونشوب حريق كبير في مجمع فنادق ومطاعم ومبان أخرى في وقت متأخر الجمعة في مدينة دنيبرو في جنوب شرق البلاد.

وأضاف ليساك أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لأن 3 من المصابين في حالة خطيرة، وفق ما نقلت "رويترز"، التي قالت إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وكتب ليساك على تطبيق تيليجرام: "من المعروف الآن أيضا أن العدو وجه أكثر من 20 طائرة مسيرة نحو المدينة، وأضاف "تم إسقاط معظمها" وفق تعبيره.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة منشورة على الإنترنت ألسنة اللهب وأعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد في سماء المدينة. وأظهرت صور ومقاطع مصورة أخرى مبنى محطم من الداخل، وطوابق علوية متضررة بشدة في مبنى سكني شاهق وشوارع تناثر فيها الزجاج المحطم ومواد البناء.