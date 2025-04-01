تجديد حبس شخص لحيازته 15 ألف قرص عقار تامول المخدر

جدد قاضي المعارضات في مطروح حبس شخص بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

ضبط تاجر عقار التامول في مطروح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.