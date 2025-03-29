صرف مستحقات لاعبي المنتخب الأولمبي خلال الأيام القادمة

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن صرف مستحقات لاعبي المنتخب الأولمبي.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر داخل اتحاد الكرة: سيتم صرف مستحقات لاعبي المنتخب الأولمبي السابق خلال أيام، كل لاعب له مستحقات تقترب من نصف مليون جنية متأخرة بسبب المشاركة في أولمبياد باريس ومن المفترض صرفها قبل نهاية شهر أبريل".

نوادي ومراكز شباب الجيزة تستقبل صلاة العيد

ومن ناحية أخرى، استعدت أندية ومراكز شباب الجيزة لاستقبال المصلين لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

وتقام صلاة العيد هذا العام في 155 مركز شباب وناديل بمدن وقرى الجيزة، والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.