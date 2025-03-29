ليشرف مصر ...خالد الغندور يعلن تشجيعه الأهلي

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الأهلي فريق كبير ومشاركته في كاس العالم للأندية شرف للكرة المصرية

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"منتظر كأس العالم للأندية لأري النادي الأهلي المصري امام ميسي و هو بيقدم مباراة كبيرة تليق بقيمة الكرة المصرية و ايضا امام بالميراس و بورتو

موقف نجم الزمالك من تشجيع الاهلي

واضاف :" و هشجع الأهلي من قلبي ليشرف مصر و مصر فوق الجميع"

وسيشارك الاهلي في بطولة كاس العالم للاندية ٢٠٢٥ حيث توج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا لموسم ٢٠٢٤ و ٢٠٢٣