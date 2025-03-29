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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 نصائح هامة عند شراء وتناول الفسيخ في عيد الفطر

الفسيخ
الفسيخ
شيماء مجدي

مع قدوم عيد الفطر يقبل المواطنون عادة على شراء الأسماك المملحة “الفسيخ” ، ولكن يجب اتباع عدة نصائح عند الشراء والتناول تجنبا لعدم حدوث تسمم غذائي .

ونقدم أهم النصائح عند شراء وتناول الفسيخ

1- ضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة لضمان النظافة بقدر المستطاع لتجنب مصادر التلوث الغذائي.

2- أن تكون عملية التمليح قد تمت في براميل خشبية وليس في صفائح مغلقة حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية التي تساعد علي تكاثر ميكروب الكلوستريديم بوتيولينم الخطير الذي يسبب التسمم الغذائي للإنسان.

3- يمكن تجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48ساعة لقتل ما به من طفيليات إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية.

4- يجب عصر الليمون علي الفسيخ، حيث إن هذا الوسط الحامضي لا يناسب وجود البكتريا.

5- يمكن قلي الفسيخ في الزيت قبل تناوله.

6- الحرص علي عدم تناول كميات كبيرة منه لمحتواه المرتفع من الملح خصوصا لمرضي ضغط الدم.

7- ضرورة تناول كميات كبيرة من الخضراوات كالبصل الأخضر والخس والترمس نظرا لأنها تساعد في التخلص من الملح حيث تقوم بامتصاص الملح الزائد وطرده في البراز، مع الحرص علي غسل تلك الخضراوات جيدا مع استخدام الخل لتجنب الإصابة بالدودة الكبدية.

الفسيخ عيد الفطر الأسماك المملحة تناول الفسيخ

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