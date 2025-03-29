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أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر.. كيف تعرف الفاسد؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر.. كيف تعرف الفاسد؟

أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
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سعر الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر المبارك 2025 موضوع مهم لكثير من المواطنين الذين يستمتعون بتناول هذه الأكلات في العيد بعد شهر رمضان وحرمانهم منها بسبب الصيام، لذا يتساءلون عن سعر كيلو الرنجة والفسيخ والسردين في السوق والسلاسل التجارية.

سعر كيلو الفسيخ والسردين

يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 300 و400 جنيه في المتوسط.

ويتراوح سعر كيلو السردين بين 160 و350 جنيهًا.

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أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر

سعر كيلو الرنجة

برطمان رنجة مخلي وزن 350 جرام بسعر 190 جنيهًا.

رنجة هولندية مخلية وزن 1 كجم بسعر 645 جنيهًا.

رنجة هولندية وزن 1 كجم بسعر 277 جنيهًا.

رنجة مدخنة وزن 1 كجم بسعر 352 جنيهًا.

رنجة مدخنة مخلية بوزن 1 كجم بسعر 803 جنيهات.

بطارخ رنجة مدخنة بوزن 1 كجم بسعر 1339 جنيهًا.

رنجة مخلية مدخنة يونانية بوزن 1 كجم بسعر 698 جنيهًا.

أسعار الفسيخ في المحلات والسلاسل التجارية

فسيخ بوري نمرة 1 بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

فسيخ بوري بعدد سمكتين ووزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

فسيخ 3 قطع بوزن 1 كجم بسعر 300 جنيه.

فسيخ بوري جامبو بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

فسيخ بوري بطارح بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهًا.

أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر

سعر كيلو الرنجة في الأسواق الشعبية

يتراوح سعر كيلو الرنجة في الأسواق الشعبية المصرية بين 134 و158 جنيهًا، وفقًا لجودة ودرجة ملوحة الأسماك المبيعة.

هذا التفاوت في الأسعار يعكس تفاوتًا في العروض المقدَّمة من الشركات المنتجة، وحسب سعر الأسماك المتداول في السوق.

فوائد أكل الفسيخ

لا شك أن تناول الفسيخ المملح بشكل صحيح ومن دون الإكثار منه، مع إعداده بشكل صحي، يوفر للجسم كثيرًا من الفوائد، ومنها:

يساعد في علاج الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل بقية أصناف السمك المملح.

مصدر مهم للبروتين، إذ إن كل 100 غرام من الفسيخ تحتوي على 55 غراماً من البروتين.

يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للجسم.

يحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم والفسفور.

يحتوي على كمية كبيرة من الأوميجا 3 والأحماض الدهنية وفيتامين E.

أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر

أضرار الفسيخ

وجبة الفسيخ تدخل تحت بند الأسماك المملحة، أي أنها تحوي أملاحًا مبالغًا فيها، ما يسبب كثيرًا من المشكلات الصحية ويشكل خطورة على أصحاب بعض الأمراض المزمنة، خاصةً ضغط الدم المرتفع والقلب.

أبرز مخاطر تناول الفسيخ

رفع ضغط الدم.

احتباس السوائل في الجسم.

انسداد الشرايين، لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.

مشكلات في الجهاز الهضمي وخاصةً الحموضة والغازات.

التسمم نتيجة فساده سواء بسبب طريقة تمليحه أو تخزينه.

ومن المهم بمكان معرفة أن الفسيخ دونًا عن بقية الأسماك المملحة، مثل الرنجة والملوحة، يحوي بكتيريا التسمم الممباري، وهي بكتيريا مضرّة جدا، قد تؤدي إلى الإصابة بـ تسمم ممباري، وهي حالة خطِرة جدًّا قد تؤدي إلى الشلل أو الوفاة.

ولتناول الفسيخ بأمان ينبغي لك شراؤه من أماكن موثوقة، ذات باع في هذه الصناعة، فضلًا عن تعريضه قبل الأكل إلى الحرارة للقضاء على البكتيريا وتجنبًا للإصابة بالتسمم.

أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر

علامات فساد الفسيخ

تساعد معرفة علامات فساد الفسيخ على تجنب الإصابة بتسممه الخطِر، خاصةً أنها واضحة يمكن لأي شخص التعرف عليها، باستخدام حاستي الشم والبصر، وأبرزها ما يأتي:

جلد السمكة السليمة يكون لامعًا ومشدودًا، أما الفاسدة فالعكس إضافة إلى طبقة من المخاط تغطيها.

قوام سمكة الفسيخ السليم يكون متماسكًا ويصعب فصل الرقبة عن الجسم، أما الفاسد فتكون السمكة مهترئة وغير متماسكة.

الفسيخ السليم رائحته طيبة، على عكس الفاسد ذي الرائحة النتنة.

أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر

خياشيم الفسيخ السليم حمراء اللون أو وردية، أما الفاسد فيميل اللون إلى البني أو الأسود.

عين سمكة الفسيخ السليمة لامعة وحادة وغير غائرة، على عكس الفاسدة التي تظهر عليها عكرة وبهتان.

قشور الفسيخ السليم غير سهلة النزع، على عكس الفاسد.

سمكة الفسيخ السليمة غير منتفخة، أما الفاسدة فتكون منتفخة.

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