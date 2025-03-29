بث مباشر الآن .. رؤية هلال عيد الفطر 2025

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة البحث عن مشاهدة رؤية هلال عيد الفطر مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر شوال بعد قليل اليوم السبت 29 مارس.

رؤية هلال عيد الفطر

تحري رؤية هلال عيد الفطر من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائما ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير حيث أن مفتاح نهاية شهر رمضان الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يصلون صلاة التراويح اليوم أم أنها قد انتهت وانتهي معها شهر الصوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

شاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر

ويشاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر مع غروب شمس اليوم مع مواعيد صلاة المغرب، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية بعمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

بث مباشر رؤية هلال عيد الفطر عبر هذا الرابط

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر شوال 1446 الآن، هلال عيد الفطر 2025، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال العيد، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

عيد الفطر المبارك الأحد أم الاثنين

ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك الأحد أم الاثنين، حيث يصطف المصريون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة وسماع بيان دار الإفتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

ويأتى استطلاع هلال عيد الفطر 2025 بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2025، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومواعيد انتهاء شهر رمضان الكريم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تعد لجنة مرصد حلوان اللجنة الرئيسية التي تقوم بتجميع معلومات استطلاع هلال عيد الفطر المبارك وإرسالها الى مفتي الجمهورية لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر 2025

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن معهد الفلك يشارك ب 7 لجان لاستطلاع هلال شوال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث سيتم إرسال اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

فريق صينى مصري يرصد هلال عيد الفطر

وصرح الدكتور رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلي أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صينى مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط.

هلال شهر شوال

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيكون مولد متواجد في سماء القاهرة في اثناء عملية الإستطلاع، حيث سيظل هلال عيد الفطر في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس.

الأحد أول أيام العيد

واشار إلي أن هذه المدة كافية لرؤية الهلال باستخدام الأدوات الفلكية الحديثة، مما يعني أن الإعلان عن الأحد كأول أيام العيد هو أمر محسوم علميًا وفلكيآ.

أكد الدكتور طه رابح أن الحسابات الفلكية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية دقيقة بنسبة 200%، مشيرًا إلى أن الجدل الحالي غير مبرر علميًا، حيث أن المعطيات الفلكية تؤكد أن هلال شوال سيولد مساء السبت، وسيبقى في السماء لمدة كافية لإثبات دخول شهر شوال.