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موعد عيد الفطر المبارك 2025.. هل هو الأحد أم الإثنين؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد عيد الفطر المبارك 2025.. هل هو الأحد أم الإثنين؟

موعد عيد الفطر
موعد عيد الفطر
شيماء جمال

موعد عيد الفطر المبارك.. انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى انباء تفيد بان عيد الفطر غدا الأحد وانباء أخرى تفيد بانه يوم الإثنين وسط حالة جدل كبيرة بين الناس، متسائلين عن الموعد الصحيح لعيد الفطر المبارك.

وحسمت دار الافتاء المصرية هذا الجدل، وقالت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، انها سوف تستطلع مساء اليوم السبت، رؤية هلال شوال 1446 هجرية، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، وبعدها ستعلن الموعد الصحيح لعيد الفطر المبارك. 

وأوضحت أنها ستحدد أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


وإذا تحقق لدى الافتاء  شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، فسيكون موعد عيد الفطر 2025 الأحد  30 مارس 2025.

اما إذا لم تتحقق رؤية هلال شهر شوال فيكون شهر رمضان 30 يوماً ويكون أول أيام شهر شوال هو الاثنين الموافق 31 مارس 2025.

لذلك على الجميع الانتظار فكلها دقائق قليلة وتعلن الافتاء الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك.

عيد الفطر فلكيا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2025 الأحد 30 مارس وأن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان.

 

وقال معهد البحوث الفلكية إن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

إجازة عيد الفطر

وحددت الحكومة اجازة عيد الفطر من يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأربعاء 3 إبريل، وذلك في حال ثبوت أن العيد يوم الأحد 30 مارس، أما إذا كان عيد الفطر يوم الإثنين 31 مارس، فتمتد الإجازة حتى الأربعاء 3 إبريل 2025.

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