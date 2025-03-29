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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قائد الجيش اللبناني: ملتزمون بتنفيذ القرار 1701 ووقف النار

لبنان
لبنان
أسامة علي

قال قائد الجيش اللبناني أنهم  ملتزمون بتنفيذ القرار 1701 ووقف النار.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وتابع قائد الجيش اللبناني العائق الوحيد أمام انتشارنا هو وجود إسرائيل في نقاط داخل أراضينا.

الحكومة العراقية 

كان أفاد مكتب رئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأن العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في نوفمبر 2024، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد اتفاقية الوقود مع لبنان للعام الرابع على التوالي، بتمديد عقد تزويد الفيول أويل (زيت الوقود عالي الكبريت) إلى نهاية يناير 2025، بدلًا نهاية ديسمبر 2024.

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