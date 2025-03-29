قائد الجيش اللبناني: ملتزمون بتنفيذ القرار 1701 ووقف النار

قال قائد الجيش اللبناني أنهم ملتزمون بتنفيذ القرار 1701 ووقف النار.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وتابع قائد الجيش اللبناني العائق الوحيد أمام انتشارنا هو وجود إسرائيل في نقاط داخل أراضينا.

الحكومة العراقية

كان أفاد مكتب رئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأن العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في نوفمبر 2024، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد اتفاقية الوقود مع لبنان للعام الرابع على التوالي، بتمديد عقد تزويد الفيول أويل (زيت الوقود عالي الكبريت) إلى نهاية يناير 2025، بدلًا نهاية ديسمبر 2024.