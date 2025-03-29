إيجور تودور: سعيد بالفوز الأول مع يوفنتوس وأمتلك أسلوبًا مختلفًا عن موتا

أبدى إيجور تودور، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، رضاه التام عن أول ظهور له مع الفريق، بعدما قاده لتحقيق فوز ثمين على جنوى بنتيجة 1-0، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقال تودور في تصريحات لشبكة "دازن" عقب اللقاء: "أنا راضٍ للغاية، لأن جنوى فريق قوي ويقدم أداءً جيدًا، ويقاتل بشراسة، بينما نحن نمر بفترة صعبة".

وأضاف أننا لم نخض سوى تدريبين أو ثلاثة، ومن الواضح أن الحماس قد ازداد، لكن من الصعب إحداث تغييرات كبيرة على المستويين الفني والنفسي في هذا الوقت القصير.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أنه يختلف في أسلوبه التكتيكي عن تياجو موتا، قائلاً: "اعتاد الفريق سابقًا على أسلوب لعب مختلف، لكنني أريد أن نكون أكثر مباشرة تجاه المرمى، اللاعبون فهموا ذلك وكانوا متحمسين، كان بإمكاننا فعل المزيد، وهذا أمر طبيعي".

وأكد تودور أنه سعيد بالفوز، خاصة من أجل الجماهير، مضيفًا: "لقد ناضلنا بكل قوتنا لتحقيق هذه النتيجة، وهذا ما كنا بحاجة إليه".

وبخصوص تراجع مستوى الهولندي تيون كوبمينرز، قال: "أتفق أنه ليس في أفضل حالاته حاليًا، لكنه أثبت على مر السنين أنه لاعب قوي، لذا فالحل الوحيد هو العمل الجاد بدنيًا وذهنيًا لاستعادة مستواه".

وختم حديثه قائلاً: "إنه لاعب رائع يهتم بزملائه، ويمتلك موهبة كبيرة في قدميه، لم أعمل معه سوى في جلستين تدريبيتين، ونحتاج إلى إعادة تنشيطه وسنفعل ذلك".