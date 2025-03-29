مصطفى عسل وهانيا الحمامي يتأهلان لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش

نجح الثنائي المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً في فئة الرجال، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً في فئة السيدات، في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة أوبتاسيا للاسكواش، المقامة في نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري، والتي تبلغ جوائزها 118 ألف دولار.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في نصف النهائي كما يلي:

- مصطفى عسل فاز على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-2، وكانت نتائج الأشواط: 7-11، 4-11، 11-7، 11-4، 11-2.

- هانيا الحمامي فازت على ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وكانت نتائج الأشواط: 11-5، 11-8، 11-13، 11-6.

- ندى عباس خسرت أمام جورجينا كينيدي بنتيجة 3-1، وكانت نتائج الأشواط: 11-5، 11-13، 11-5، 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة 12 لاعباً ولاعبة مصريين، وهم:

- في فئة الرجال: محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل.

- في فئة السيدات: سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي.

يذكر أن بطل مصر علي فرج، المصنف الأول عالمياً، يحمل لقب النسخة الماضية في فئة الرجال، بينما كانت البلجيكية نيلي جليس هي آخر من فاز بلقب البطولة في فئة السيدات.