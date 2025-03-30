يمين بالله ضحكوا علينا .. أحمد كشك يمازح جمهوره بشأن موعد عيد الفطر

علّق الفنان أحمد كشك على إعلان دار الإفتاء المصرية بأن أول أيام عيد الفطر سيكون غدًا الاثنين بدلًا من الأحد، بطريقة ساخرة عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب كشك مازحًا: "ضحكوا علينا، يمين بالله ضحكوا علينا"، مستعينًا بجملته الشهيرة من مسلسل العتاوله، حيث جسّد شخصية "السبتي".

تدوينته لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه، خاصة مع الجدل الذي أثير حول موعد العيد، إذ كان الكثيرون يتوقعون أن يكون الأحد هو أول أيامه بناءً على الحسابات الفلكية.

يُذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت مساء اليوم أن رؤية هلال شوال أكدت أن يوم الأحد سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور.