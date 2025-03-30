كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم شهاب .ع، 23 عامًا، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة جوهر مخدر MDMB EN PINACA ملفات أندازول كاربُوكساميد، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي منتجات مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها، سواء وُجدت حيثيات مشددة للعقوبة أم لا.