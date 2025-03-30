مأساة في النيل.. مصرع شاب وطفل في تصادم مروع بين معدية ولنش ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرع شاب وطفل غرقًا بعد سقوطهما في مياه النيل نتيجة قوة التصادم، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، حيث سقط شاب وطفل في مياه النيل بسبب شدة الاصطدام، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث لنقل الجثتين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشييع جثامين مستشار ونجليه بعد انقلاب سيارتهم بترعة مائية في بنى سويف تكريم 120 من حفظة القرآن الكريم بمركز ببا في بني سويف بني سويف .. مستشفى الفشن المركزى تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الصدر لمراجعة الاستعدادات لعيد الفطر





وسارعت فرق الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، حيث يجري انتشال الجثتين من مياه النيل. وتبين أن الضحيتين هما الطفل "محمد .ج"، 6 سنوات، والشاب "أحمد .ع"، 45 سنة، اللذان سقطا من اللنش نتيجة التصادم.

وجارٍ استكمال عمليات الإنقاذ ونقل الجثتين إلى المستشفى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.