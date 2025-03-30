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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل «عايشة الدور» الحلقة الأخيرة.. عايشة تنقذ نسمة من الاعتداء

عايشة الدور
عايشة الدور
شروق سلامة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “عايشة الدور” تطورات درامية مثيرة، حيث تمكنت عايشة (دنيا سمير غانم) من إنقاذ نسمة (أميرة أديب) قبل تعرضها للاعتداء.

بدأت الأحداث عندما أخبر أيمن (أحمد عصام السيد) عايشة بأن نسمة ذهبت إلى منزل أحد زملائها، الذي كان يخطط للاعتداء عليها انتقامًا منها، بعدما اتهمته سابقًا بالتعدي عليها، مما تسبب في فصله من الجامعة. وعلى الفور، هرعت عايشة برفقة داليا وأيمن إلى المكان وتمكنوا من إنقاذ نسمة في اللحظة الأخيرة.

 

أبطال مسلسل “عايشة الدور”

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم:
    •    دنيا سمير غانم في دور عايشة (فاطيما داخل الجامعة)
    •    نور محمود في دور دكتور حازم
    •    أحمد عصام السيد في دور أيمن
    •    رحاب الجمل في دور منال زوجة والد فاطيما
    •    أميرة أديب في دور نسمة
    •    فدوى عابد في دور داليا

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة المسلسل

يروي العمل قصة عايشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، تعاني من ضغوط الحياة لكنها تجد فرصة غير متوقعة عندما تحل محل ابنة شقيقتها في الجامعة. ومن هنا، تعيش حياة مزدوجة بين مسؤولياتها كأم، وتجربة الشباب التي حرمت منها.

عايشة الدور دنيا سمير غانم أميرة أديب

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