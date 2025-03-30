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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة أمريكية تستهدف معاقل داعش في الصومال

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نفّذ الجيش الأمريكي غارة جوية، السبت، ضد أهداف لتنظيم داعش في منطقة بونتلاند بالصومال، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".

تنسيق مع الحكومة الصومالية

وأوضحت "أفريكوم" في بيان أنها شنت الغارة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، مستهدفة "أهدافًا متعددة لتنظيم داعش في الصومال". ووفقًا للقيادة العسكرية، وقعت الضربة الجوية في "جنوب شرق بوساسو، بونتلاند، شمال شرق الصومال".

وأشارت التقييمات الأولية إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وقوع أي إصابات بين المدنيين.

وتأتي هذه الغارة عقب عملية مماثلة قبل يومين، وصفتها "أفريكوم" بأنها جزء من "مبادرة أوسع لمكافحة الإرهاب" في الصومال. كما شهد شهر فبراير ضربات جوية أمريكية أخرى، قالت سلطات بونتلاند إنها استهدفت "شخصيات رئيسية" في تنظيم داعش، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن هويات القتلى.
 

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