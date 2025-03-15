قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي ينشر فيديو عملية قتـ ل زعيم داعش في العراق | شاهد
جلسة مرتقبة بين ميدو ومحمد السيد لحسم تجديد عقده مع الزمالك
الرئيسة المكسيكية ترفض التدخل العسكري الأمريكي ضد كارتيلات المخدرات
إنهاء خصومة بين عائلتي نصار وهاشم بقرية الجعافرة في شبين القناطر
ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
تركيب أبراج اتصالات على طريق تنيدة- منفلوط لتعزيز سلامة المواطنين
موعد مباراة مانشستر سيتى وبرايتون اليوم فى الدورى الإنجليزى
وزير خارجية تركيا: نراقب عن كثب اتفاق الحكومة السورية مع قسد
أفضل ذكر بعد الفجر.. 4 كلمات ثوابها يعادل الجلوس في عبادة للضحى
العثور على جثة مسن داخل منزله فى ميت غمر بالدقهلية
ميدو: مصر أقوى من أي مؤسسة ومباراة القمة تعد حدثًا أكبر من نادي
مسلسل قهوة المحطة .. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي ينشر فيديو عملية قتـ ل زعيم داعش في العراق | شاهد

تمت العملية بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي
تمت العملية بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي
أحمد قاسم

نشرت القيادة الأمريكية المركزية مقطع فيديو على منصة "إكس" يوثق لحظة اغتيال عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، زعيم تنظيم داعش في العراق، في عملية منسقة بين القوات الأمريكية والعراقية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لاحقته "بلا هوادة" إلى أن تم تصفيته بالتعاون مع الحكومة العراقية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "مقاتلي أمريكا البواسل أنهوا حياة هذا الإرهابي البائسة، مع عضو آخر من التنظيم، بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان"، مشددًا على أن "السلام يُفرض أحيانًا بالقوة".

وأتى الإعلان الأمريكي متزامنًا مع تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصف مقتل "أحد أخطر الإرهابيين في العالم" بأنه انتصار جديد للقوات العراقية على الإرهاب. 

وكتب السوداني على منصة "إكس" أن "العراقيين يواصلون انتصاراتهم المبهرة ضد قوى الظلام"، موضحًا أن العملية تمت بجهود جهاز المخابرات الوطني العراقي، بدعم من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي.

وأضاف السوداني أن "أبو خديجة كان يشغل منصب ما يُعرف بـ(نائب الخليفة)، إلى جانب مهام أخرى منها توليه منصب (والي العراق وسوريا)، ومسؤوليته عن اللجنة المفوضة ومكاتب العمليات الخارجية داخل التنظيم"، مؤكدًا أنه يُعدّ "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

واختتم رئيس الوزراء العراقي تصريحاته بتهنئة الشعب العراقي والشعوب المحبة للسلام على هذا الإنجاز الأمني، الذي يعكس استمرار الجهود للقضاء على فلول التنظيمات الإرهابية وتأمين الاستقرار في البلاد.

أمريكا داعش العراق تنظيم داعش الجيش الأمريكي السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

تعرف على.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف عليه

مشاجرة الفردوس

غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

ترشيحاتنا

الجلوكوما

في الأسبوع العالمي .. ما عوامل خطر الإصابة بالجلوكوما ؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة.. حسام موافي يحذر من مرض لا يمكن الشفاء منه

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية مميزة

بالصور

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور

إفطار المطرية
إفطار المطرية
إفطار المطرية

لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

محمد علي رزق
محمد علي رزق
محمد علي رزق

فيديو

مشاجرة الفردوس

خناقة الفردوس .. السواق حكى القصة كلها وقال عملوا فيه إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد