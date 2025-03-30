هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة هاجر أحمد، عن وجود حساب مزيف باسمها يروج لمسابقات كاذبة وكتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "في حساب باسمي موثق بيعمل مسابقات وحاجات وتعليقات غريبة جدا.



وأضافت: "مش أنا ومعنديش حسابات موثقة علي الفيس بوك أبدا أنا مش موجودة علي الفيس بوك، من فضلكوا انتبهوا أنا نفسي كل اللي بيبعتلي يكسب يكسب اية معرفش بس يكسب بس للأسف هو مش حسابي ولا اعرف عنه حاجة شكرا".