أشهر 10 أماكن سياحيه وترفيهية لقضاء إجازة عيد الفطر بالوادي الجديد.. تعرف عليها

يحتفل اهالي محافظة الوادى الجديد بعيد الفطر المبارك، فى عدد من المناطق السياحية والحدائق والمزارات السياحية الهامة، والتي لا يتم فتح أغلبها بالمجان فى أيام الأعياد والبعض الآخر بتذاكر رمزية السعر ومن أهمها:

معبد هيبِس وهو من أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية في جمهورية مصر العربية وتحديدا في محافظة الوادي الجديد علي بعد نحو كيلو متر واحد شمال مدينة الخارجة وترجع أهمية هذا المعبد كونه يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية كما أنه يعتبر من أهم المعابد المصرية حيث أنه المعبد المصري الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي وشيد لعبادة الثالوث المقدس (آمون- موت -خونسو).

يحمل المعبد اسم الواحه الخارجه (هبت _هيبس) وقد شيد على مساحة قدرها 798 مترا مربعا، طوله 42 متر وعرضه 19 متر في عصر الملك الفارسي دارا الاول (510-490 ق.م)علي بقايا معبد قديم يرجع الي عصر الأسرة السادسة والعشرين (664 ق.م) وربما كان له اصول قديمه ترجع الي عصر الدولة الوسطي في (2100 ق.م), .

- مقابر البجوات ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى الميلادى والى عصور اضطهاد الأقباط فى الفترة من 325 ميلادية وامتد تاريخها الى 600 ميلادية ،وكانت تستخدم مدينة البجوات كمقابر للأقباط الفارين من الإضطهاد الرومانى وكذلك كمساكن لهم وللعبادة أيضاً حيث كان يمارس فيها الأقباط صلواتهم وبها كنيستين من أقدم الكنائس فى مصر وهم كنيسة السلام وكنيسة الخروج مسجل عليهم بالتصوير قصص دينية ترجع الى العهد القديم مثل قصة خروج اليهود من مصر وقصة فلك نوح والفتيه الثلاثه أما كنيسة السلام مسجل عليها علامات مثل علامة الصليب على شكل علامة العنخ وقصصص دينية تنتمى الى العهد الجديد أهمها هروب الأسرة المقدسة الى مصر وما زالت هذه الصور تحتفظ ببريق ألوانها رغم مرور أكثر من 1300 سنة عليها وقد تم رسمها بطريقة الفريسكو التى تعتمد على استخدام الرسم على الجدران قبل أن تجف واستخدم فيها الألوان من الأكاسيد المعدنية كما توجد بالمقابر بعض المومياوات التى تم تحنيطها بواسطة التجفيف بالدفن .



قرية القصر الإسلامية

وتمثل النموذج الوحيد الباقي للمدن الإسلامية والعمارة المدنية في العصر العثماني، وتبعد حوالي 30 كيلو عن مدينة موط و تتميز المدينة باحتفاظها بعدد كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية، التي تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه القرية الهامة وهى أول قرية أستقبلت القبائل الأسلامية بالواحات عام 50 هجرية، ويوجد بها بقايا مسجد من القرن الأول الهجرى وبها عدد من المساجد من العصر المملوكي والتركى وقصر لحاكم القرية وهى أصل التسمية وبها بوابة للأله تحوت مستخدمة كمدخل لأحد المنازل، وبها كثير من المنشأت الأسلامية من المدارس والمساجد والأضرحة والمحكمة وسميت بالقصر لوجود قصر قديم رومانى اخذت احجاره واستخدمت فى بناء واجهات البيوت.

مدينة بلاط الإسلامية

تعتبر من أقدم المدن ذات الطوابع الإسلامية النادرة، التى ترجع إلى العصر العثماني، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية، و تقع هذه المدينة على بعد 35 كيلو من مدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ويعتبر أقدم تاريخ تعود إليه المدينة 1163هـ، ويرجع تاريخ المدينة إلى العصر العثمانى وذلك لعدة أسباب فمثلاً عمارة المدينة والطرز المعمارية التى شيدت عليها المدينة ترجع إلى العصر العثمانى، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر للبلاط الملكى فى العصر العثمانى، كان يوجد بالقاهرة أيام الحكم العثمانى للبلاد.

بئر ناصر السياحي

ويقع بمنطقة قرية ناصر جنوب مدينة الخارجة وهو احد الابار الساخنة والذي يمثل احد اهم المزارات البيئية بالخارجة ويقصدة الاهالي لقضاء اعياد الربيع ََاحازات المدارس وتم إجراء اعمال احلال وتطوير له خلال الفترة الماضية بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حيث تم توريد وتركيب مواسير بلاستيك pvc بموقع بئر ناصر السياحي لتجربة خط المواسير بعد الانتهاء من تركيب 500 متر قطر 16 بوصه ضغط 4 جو وتم الانتهاء من صب اغطية غرف التوزيع واعادة احلال وتطوير المنتزه الخاص بالبئر وحمام السباحة ايصا.

بئر الجبل العلاجي

ويعتبر من اشهر الابار الكبرتية والمعدنية وتلذي تستخدم مياهه الساخنة للاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتزم وهو يعتبر من أهم عيون العالم الكبريتية ولها خواص تشفى المفاصل والجهاز التنفسي واشهرها بئر الجبل التى تصل درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية ويخضع البئر لاشراف كامل من الجهات المختصة لتنفيذ البرامج العلاجية بأرخص التكاليف حيث يقصده المرضى وخاصة الأجانب وكذلك المصريون واكن يظل في المقام الأول هو احد اهم المزارات التي بقضي بها سكان الزاخاة اعياد الربيع.

حدائق الحيوان

وهي حدائق تم انشائها بواسطة مجموعة من الشباب بدأت في الداخلة ثم استكملت بالخارجة بجانب عدد من الحيوانات والطيور والزواحف التي يستمتع الاطفال برؤيتها ويطلق علي الحدائق اسم البدر بان نسبة لموقعها بالداخلة التي تقع بالقرب من قرية الجديدة في موقع بيئي .

الصحرا البيضا

وتقع في على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال من واحة الفرافرة على مسافة حوالي 500 كيلومترا من القاهرة و تم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002 وسميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذي يغطي معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلو متر مربع ، وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية، تحتوي الصحراء على العديد من التشكيلات التي تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية في المنطقة، وتعد واحة الفرافرة والصحراء البيضاء المكان النموذجي للزيارة لهواة السفاري ومحبي السياحة البيئية وطلاب المدارس في وتعد موقع نمودجي لرحلات التخييم.

قرية حسن فتحى

والتى قام بالشروع فى بنائها عام 1967قام المهندس الفنان حسن فتحى لتكون قرية نموذجية للمهجرين على بعد حوالى 85 كياو متر جنوب مدينة الخارجة واختار مكان اشبة ببنوراما تطل من اعلى على مدينة باريس والمنطقة الاثرية شمس الدين وجبل طفنيس وعلى المزارع القريبة من القرية النموذجية وقد استخدم المهندس الفنان الخامات المتاحة فى المنطقة وهو الطوب اللبن فى عمل لوحة فنية ما اروعها وتتكون القرية من فيلات وسوق تجارى وثلاجة لحفظ الخضراوات ومقهى ومسرح وحديقة للاطفال ومحلات تجارية وبعض المنازل بالقرب من السوق التجارى واعتمدتها وزارة الثقافة مؤخرا لتكون متحف ومرسم بيئي مفتوح.

حدائق الساحات الشعبية

وهي تتبع مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب وتصم عدد من المسطحات الخضراء والمنشآت الترفيهية والملاعب المفتوحة والتي بتم تجهيزها للإحتفالات في إعياد الربيع وشم النسيم وتجهيز برامج ترفيهية مجانية للمواطنين طوال ايام الاحتفالات.