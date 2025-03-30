عيد الفطر.. شمس وقمر تجمع منة شلبي وبيومي فؤاد على المسرح في جدة

ضمن فعاليات العيد، يستعد المسرح العربي في جدة لاستقبال العرض المسرحي المرتقب "شمس وقمر"، الذي يجمع النجمة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد، بمشاركة نخبة من النجوم، وذلك ابتداءً من ثالث أيام العيد.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي مشوق، حيث تمزج بين الضحك والإثارة لتقديم تجربة فنية ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة،ومن المتوقع أن يلقى العرض إقبالًا واسعًا، خاصة مع الأداء المتميز لأبطاله الذين يجمعون بين الكوميديا الراقية والتجربة المسرحية القوية.

جدير بالذكر أن "شمس وقمر" من بطولة: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، ومن إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

ويعد هذا العمل واحدًا من أبرز الإنتاجات المسرحية ، حيث يجمع نخبة من ألمع النجوم في عرض مسرحي ضخم، يتميز بأداء قوي، وديكورات مبهرة، وإخراج احترافي، ليمنح الجمهور ليلة مسرحية لا تُنسى ضمن أجواء العيد .