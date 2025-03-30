ضبط 370 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمدينة مطوبس؛ لمتابعة محال بيع اللحوم والأسماك المملحة والتأكد من صلاحية السلع الغذائية تزامنًا مع قدوم عيد الفطر المبارك.

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن مديرية التموين بكفر الشيخ، أسفرت الحملة عن ضبط 310 كيلو جرام من الأسماك المدخنة (رنجة) والأسماك المملحة (سردين) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبطت الحملة 60 كيلو جرام من اللحوم المجمدة والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحد محال المشويات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.