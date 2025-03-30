تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

يستعد المسلمون في مصر للاحتفال بعيد الفطر المبارك عام 2025، غدًا الإثنين، وفقًا لما أعلنته دار الافتاء المصرية أمس السبت.

وتختلف مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك من محافظة إلى أخرى حسب موعد شروق الشمس في كل محافظة.

وفي الإسكندرية من المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر لعام 2025، سوف يكون في الساعة 6:16 صباحًا حسب التوقيت المحلي للمدينة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أمس السبت 29 مارس 2025، عن تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية التي تتولى الإعلان الرسمي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للرؤية الشرعية.

ودار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية المخولة بالإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك، حيث تعتمد على الرؤية البصرية المدعومة بالحسابات الفلكية، لضمان دقة تحديد موعد بدء الشهور الهجرية.