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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لام شمسية الحلقة الأخيرة: يسرا اللوزي تقدم دليل إدانة زوجها محمد شاهين

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية، حدوث اللحظة المنتظرة وهي شهادة يسرا اللوزي ضد زوجها محمد شاهين أمام المحكمة.


 

وقدمت يسرا اللوزي لاب توب محمد شاهين أمام المحكمة الذي فتحه بأمر من القاضي وكان عليه العديد من الأمور غير اللائقة.
 

كما تم قبول استئناف قضية نيللي وإلغاء الحكم الموجه ضدها بعدما كانت على وشك السجن لاتهامه بالتحرش بالأطفال. 

وفي المحاكمة الثانية انهالت شهادات ضد وسام من والدة إسماعيل والشابة التي كانت والدتها تعمل لديهم. 

ووقف يوسف أمام المحكمة ليروي ما حدث معه من وسام وحادث تعرضه للتحرش إلى جانب الطفل إسماعيل. 

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

لام شمسية محمد شاهين يسرا اللوزي

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