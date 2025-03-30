لام شمسية الحلقة الأخيرة: حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على محمد شاهين

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية، حكم المحكمة بإدانة محمد شاهين والسجن المؤبد في واقعة هتك عرض الطفل يوسف وحبسه وتوقيع الكشف الطبي على الطفل إسماعيل.









جاء ذلك بعد حدوث اللحظة المنتظرة وهي شهادة يسرا اللوزي ضد زوجها محمد شاهين أمام المحكمة.





وقدمت يسرا اللوزي لاب توب محمد شاهين أمام المحكمة الذي فتحه بأمر من القاضي وكان عليه العديد من الأمور غير اللائقة.









كما تم قبول استئناف قضية نيللي وإلغاء الحكم الموجه ضدها بعدما كانت على وشك السجن لاتهامه بالتحرش بالأطفال.





وفي المحاكمة الثانية انهالت شهادات ضد وسام من والدة إسماعيل والشابة التي كانت والدتها تعمل لديهم.





ووقف يوسف أمام المحكمة ليروي ما حدث معه من وسام وحادث تعرضه للتحرش إلى جانب الطفل إسماعيل.









مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.





مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.