أخبار التوك شو| تفاصيل استقبال سكان غزة لعيد الفطر؟.. ورياح مثيرة للأتربة ونصائح لمرضى الحساسية.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

استقرار بعد قفزة تاريخية.. تعرّف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن اخر تطورات اسعار الذهب في مصر بعد موجه الارتفاع الكبيرة.



كيف استقبل سكان غزة أجواء عيد الفطر؟.. تفاصيل

اذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، كان من المفترض أن تتحول شوارع غزة إلى لوحة من الألوان والفرح، لكنّ القصف الإسرائيلي المُتجدد حوّلها إلى مسرحٍ للخراب.



مصدر إسرائيلي: سنتفاوض حول وقف الحرب إذا وافقت حماس على مسار ويتكوف

قال مصدر سياسي إسرائيلي، إن تل أبيب ستتفاوض حول وقف الحرب؛ إذا وافقت حماس على مسار ويتكوف.



قرينة السفير التركي: القاهرة وأنقرة تتشاركان أجواء رمضان وبهجة العيد

أشادت “أيشن بلتشيق شن” زوجة السفير التركي بالقاهرة، بالتشابه الكبير بين العادات والتقاليد الرمضانية في مصر وتركيا، مشيرة إلى أن الأجواء الاحتفالية والزينة التي تملأ الشوارع؛ تعكس الروابط التاريخية العميقة بين البلدين.



أحمد هارون يوضح أسباب ضعف المناعة النفسية ويتضرع بهذا الدعاء لتعزيزها

كشف الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، عن العوامل التي تؤدي إلى ضعف المناعة النفسية، مشددًا على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية تمامًا كما نهتم بصحتنا الجسدية.



هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تعارض طلب حماس بالانسحاب التام من غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، إن تل أبيب تعارض طلب حماس الانسحاب التام من غزة كجزء من صفقة التبادل.



أحمد هارون يكشف عن أفضل دعاء لرفع المناعة النفسية وحماية الذات

كشف الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، عن 3 أسباب رئيسية تؤدي إلى ضعف المناعة النفسية.



حسام موافي: يجب استغلال عيد الفطر في نشر المحبة والتسامح بين الجميع

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إلى المكانة العظيمة التي منحها الإسلام للوالدين، موضحًا أنهما الوحيدين اللذين لا يُطلب منهما إذنا لدخول بيت ابنهما، وهو أمر يبرز قيمة بر الوالدين وأهميته.



جمال شعبان يكشف أسرارا عن غشاء التامور وأهميته لصحة القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن غشاء التامور مهم جدًا للحفاظ على حركة القلب، موضحًا أن هذا الغشاء به مناطق الإحساس بمشاعر الحب والوجع.

رياح مثيرة للأتربة ونصائح لمرضى الحساسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشرقية، وحارًا على جنوب الصعيد، أما خلال الليل والصباح الباكر، فيكون الطقس مائلًا للبرودة على معظم المناطق.

