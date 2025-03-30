رياح مثيرة للأتربة ونصائح لمرضى الحساسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشرقية، وحارًا على جنوب الصعيد، أما خلال الليل والصباح الباكر، فيكون الطقس مائلًا للبرودة على معظم المناطق.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بعض المناطق ستشهد نشاطًا للرياح، خاصة السواحل الشمالية الغربية، حيث قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية وجودة الهواء في تلك المناطق.

وأضافت أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط ستكون معتدلة، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بشكل آمن، دون أي اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة.

وأكدت أن التقلبات الجوية تستدعي متابعة التحديثات المستمرة لتوقعات الطقس، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح.

وقدمت غانم بعض النصائح للمواطنين، خاصة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الجهاز التنفسي، بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج لتجنب التعرض للأتربة.

كما نصحت بارتداء ملابس خريفية، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، للحفاظ على الدفء وتجنب نزلات البرد.