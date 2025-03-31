الأهلي يعلن رسميا عودته لاستكمال مسابقة الدوري

أعلن النادي الأهلي، وبشكل رسمي عودته للمشاركة في بطولة الدوري عقب قراراه بعدم استكمال المسابقة لعدم استقدام حكام أجانب للقمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري أمام الزمالك.

وقال الأهلي :"طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن الأهلي لم يتعمد اثارة أزمة ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفلة اللوائح ومدعوماً بالمستندات التي تقدم بها الي كافة الجهات المعنية".

وأضاف: "إزاء يقين النادي الثابت من اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة حتي وإن كلفه ذلك بعض الخسائر علي المدي القصير فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين علي شئون اللعبة".