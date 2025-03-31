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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سبائك الذهب ترتفع أول أيام عيد الفطر.. الأسعار بالجرام

سبائك الذهب
سبائك الذهب

شهدت أسعار السبائك الذهبية في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين 31 مارس 2025، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال المواسم والأعياد، بالإضافة إلى التغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

ارتفعت أسعار السبائك الذهبية في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

سبيكة 1 جرام: 5,084.57 جنيه .

سبيكة 2.5 جرام: 12,524.42 جنيه 

سبيكة 5 جرامات: 25,267.86 جنيه 

سبيكة 10 جرامات: 49,755.70 جنيه .

سبيكة 20 جرامًا: 99,471.40 جنيه 

سبيكة 31.1 جرام (أونصة الذهب): 154,919.70 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا: 248,478.50 جنيه .

سبيكة 100 جرام: 438,542.86 جنيه .

سبيكة 250 جرامًا: 1,096,357.14 جنيه .

سبيكة 500 جرام: 2,192,714.28 جنيه 

سبيكة 1 كيلو: 4,928,857.14 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تختلف قليلًا حسب الشركات المصنعة

كما أن المصنعية تزداد في السبائك الأصغر حجمًا مقارنةً بالسبائك الأكبر.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم في مصر

إلى جانب السبائك، ارتفعت أسعار الذهب الخام في الأسواق المحلية اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 5,011 جنيهًا للجرام.

عيار 22: 4,626 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4,385 جنيهًا للجرام.

عيار 20: 4,190 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3,758 جنيهًا للجرام.

عيار 16: 3,340 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2,930 جنيهًا للجرام.

عيار 12: 2,505 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فقد سجل 35,080 جنيهًا، مع اختلاف طفيف بين المحلات بناءً على قيمة المصنعية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تعتمد أسعار الذهب في مصر على عدة عوامل، أبرزها:

1. السعر العالمي للأونصة: تتغير أسعار الذهب عالميًا بناءً على المضاربات في البورصات العالمية، وأسعار الفائدة، والسياسات النقدية للدول الكبرى.

2. سعر الدولار في مصر: نظرًا لأن الذهب يتم استيراده عالميًا، فإن تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تؤثر مباشرة على أسعاره في السوق المحلية.

3. العرض والطلب: يزداد الطلب على الذهب خلال المواسم والأعياد والمناسبات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، كما هو الحال حاليًا في عيد الفطر.

4. الضرائب والجمارك: التعديلات في الضرائب أو الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الذهب تؤثر على تكلفته النهائية للمستهلكين.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

يتوقع المحللون أن يظل الذهب في مسار تصاعدي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، والتي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن. 

كما تشير التوقعات إلى احتمالية زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة في حال استمرار ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على المعدن النفيس.

يُعد الذهب خيارًا مفضلًا للكثير من المستثمرين، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن التضخم العالمي، وهو ما يجعله واحدًا من الأصول الأكثر استقرارًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

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