ارتفاع إيرادات فيلم Snow White خلال 10 أيام من عرضه

ارتفعت أرقام إيرادات فيلم ديزني الجديد Snow White إلى حوالي 143 مليون دولار حول العالم خلال 10 أيام عرض.

ووصلت إيرادات فيلم Snow White في البوكس أوفيس الأمريكي إلى حوالي 67 مليون دولار ومازالا محتلا المركز الأول.

الفيلم أحدث أعمال ديزني المعاد تقديمها بعد نسخة الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبعة" لعام 1937، تدور أحداثه حول سنو وايت والأقزام السبعة، وهي فتاة تسمي بياض الثلج حولتها زوجة أبيها إلى خادمة بعدما كانت سيدة القصر وكانت من أجمل النساء وتهرب من السيدة الشريرة لتلتقي بالأقزام في منزل بالغابة حتى تعود وتأخذ حقها بمساعدتهم.



‎فيلم Snow White من إخراج مارك ويب، وأثارت راشيل زيجلر إعجاب الفريق الذي خصص وقتا كبيرا لاختيار فنانة تتمتع بالموهبة والذكاء لتقديم شخصية سنو وايت الأسطورية، وأذهلت الجميع بمشاهدها في فيلم West Side Story.

‎بدأت شهرت راشيل زيجلر من خلال الغناء وإعادة تقديم أعمال شهيرة بصوتها كان أبرزها أغنية ليدي جاجا Shallow من فيلمA Star is Born الذي نالت عنها جائزة الأوسكار.

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والدة راشيل زيجلر من أصل كولومبي أما والدها فهو بولندي الجنسية، ولديها شقيقة أكبر منها تعمل صحفية ومصورة، ولدت في مايو 2001 في نيوجيرسي، ولعب دور البطولة في عدد من المسرحيات الموسيقية وهي في المرحلة الثانوية.

‎اشتركت راشيل زيجلر في تجارب الآداء المؤهلة لفيلمWest Side Story بعدما نشر المخرج ستيفين سبيلبرج تغريدة عام 2018 دعوة مفتوحة لمشاركة وجوه جديدة وكانت تبلغ من العمر أنذاك 16 عاما.