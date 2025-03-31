وقفة تضامنية بالقليوبية لدعم القيادة السياسية ووقف مخطط تهجير الفلسطينيين

شهدت محافظة القليوبية وقفة تضامنية لدعم القيادة السياسية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج أراضيه، بالتزامن مع استمرار الحرب والعدوان الاسرائيلي علي القطاع.



ووقف أهالى القليوبية أمام المساجد عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر رافعين لافتات "لا للتهجير - لا تهجير ولا توطين الأرض أرضك يافلسطين - بالروح بالدم نفديكي يافلسطين - علي وعلي وعلي كمان فلسطين عربية من زمان.



وأدي عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية ، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ ومرافقوه عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



وأكد محافظ القليوبية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال ايام الاحتفالات العيد حيث تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين ، ومتابعة تجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور .