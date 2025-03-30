القليوبية .. مصرع طبيبة أسفل عجلات القطار بشبين القناطر

لقيت طبيبة صيدلانية بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعها حيث سقطت تحت عجلات القطار في أثناء عبورها شريط السكك الحديد، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا بمصرع طبيبة صيدلانية تدعى منار ع ع مقيمة بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.



وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن، وشيع أهالي القرية جثمان الفقيدة لمثواه الأخير وسط دعواتهم لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان.