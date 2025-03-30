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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية .. مصرع طبيبة أسفل عجلات القطار بشبين القناطر

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

لقيت طبيبة صيدلانية بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعها حيث سقطت تحت عجلات القطار في أثناء عبورها شريط السكك الحديد، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن.

تفاصيل الواقعة 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا بمصرع طبيبة صيدلانية تدعى منار ع ع مقيمة بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.


وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن، وشيع أهالي القرية جثمان الفقيدة لمثواه الأخير وسط دعواتهم لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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