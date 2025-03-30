محافظ القليوبية يتفقد أسواق مدينتي طوخ وبنها للاطمئنان على توافر السلع الغذائية

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية الاسواق وتوافر السلع الغذائية الاساسية بمدن طوخ وبنها.



واستهل المحافظ، الجولة بتفقد مول العابد والإطمئنان على توافر السلع الغذائية وجميع مستلزمات الأسرة، وضخ كميات تستوعب إقبال المواطنين، موجهاً وكيل وزارة تموين القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، فضلاً عن مراجعة توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية، خاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة للتأكُد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

ثم تفقد شركة مطاحن وسط وجنوب الدلتا، والتي تُعد فرع من ١٠ فروع على مستوى القليوبية تقوم بتوريد الدقيق المُدعم للأفران، كما اطمأن سيادته على المخزون والإحتياطي خلال أجازة عيد الفطر المُبارك، كما تفقد مخازن الجملة التي يتم من خلالها توزيع التموين على المحال التُجارية لتقوم يصرفها للمواطنين عبر البطاقة التموينية.

وفي هذا الصدد شددَّ "محافظ القليوبية" على مواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التُجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمُختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين.