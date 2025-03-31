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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر ويوزع الورد على الزائرين احتفالا بالعيد

محافظ القليوبية يوزع الورد على الزائرين
محافظ القليوبية يوزع الورد على الزائرين
إبراهيم الهواري

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فرحة أبناء المحافظة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام المحافظ بتوزيع الورود علي الزائرين بحدائق القناطر الخيرية فى أول أيام الاحتفال بالعيد.


ووجه المحافظ ومرافقوه التهنئة لأبناء القليوبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة احتفالات العيد

من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد ، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.


وقال محافظ القليوبية أنه تم رفع حالة الطوارئ على كافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال احتفالات العيد ، لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري.


كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمتابعة وتواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، كما وجه محافظ القليوبية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء أجازة العيد والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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