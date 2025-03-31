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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالفيديو.. الإسكندرية تؤيد قرارات الرئيس وترفض تهـ ـجير الفلسطينين

تظاهرات مؤيدة لفلسطين بالإسكندرية
تظاهرات مؤيدة لفلسطين بالإسكندرية
أحمد بسيوني

احتشد آلاف من اهالي الإسكندرية في عدة وقفات تضامنية عقب صلاة عيد الفطر المبارك لإعلان دعم القضية الفلسطينية ومساندة القيادة السياسية والرئيس السيسي، والتضامن مع أهالينا في قطاع غزة.

وقد احتشد آلاف المصلين في ساحات الصلاة والمساجد بمختلف أنحاء الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، عقب صلاة العيد لدعم القيادة السياسية المصرية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، رافعين لافتات منها “لا لاسقاط غزة”، "لا لتصفية القضية الفلسطينية"،" معاك ياريس لإعمار غزة"، "كلنا معاك ياريس".

وردد المشاركون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومعارضة لفكرة التهجير مع تأييد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وردد المشاركون هتافات منها "يا فلسطين لن ننساكي كل الشعب المصري معاكي".

وأكد المشاركون أن هذه الفعاليات تأتي دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بحماية الأمن القومي المصري، ورفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاروا  إلى انهم يبعثون برسالة قوية إلى العالم، تؤكد تضامن الشعب المصري مع أشقائه في غزة، ورفض جرائم الاحتلال، مؤكدين أن مصر قيادة وشعب تقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.

الاسكندرية تهجير الفلسطينين قرارات الرئيس تظاهرات وقفات تضامنية

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جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

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