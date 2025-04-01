قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الصيني: بكين تدعو إلى مواصلة محادثات السلام بشأن أوكراني
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات أمريكية مكثفة على محافظتي صعدة وصنعاء باليمن
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا تأكدت بأن بوتين لا يقوم بما يلزم
فيه ناس بيكسبوا فلوس من فيديوهات تيك توك هل هذا حرام؟ علي جمعة يرد
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025
ملايين المصريين ينتفضون عقب صلاة العيد| تظاهرات عارمة في العاصمة والمحافظات رفضا لتهجير الفلسطينيين ودعما للقيادة
حقيقة سرقة البلوجر روح في مركز تجميل.. القصة كاملة
مفاجأة صادمة.. بيراميدز يهدد بالانسحاب من الدوري بعد تخفيف عقوبات الأهلي
الحوثيون: أسقطنا طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو - 9 في أجواء مأرب
وزير الأوقاف يشكر قيادات الوزارة والأئمة والواعظات على جهودهم في شهر رمضان
عضو مجلس إدارة الأهلي: دوري 2021 كان موجها للزمالك 100%
قائمة مباراة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025: تحكم في حياتك

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025

حافظ على علاقتك بمنأى عن الأنانية، وفكّر في اتخاذ قرارات عمل حكيمة اليوم. قد يفيدك دليل مالي جيد تحكّم في نمط حياتك، فهذا سيساعدك على الحفاظ على صحتك.

توقعات برج الحمل صحيا 

يُنصح بالتحكم في نظامك الغذائي، احرص على اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب ضغوط العمل، على الأطفال توخي الحذر أثناء اللعب، فقد تُصاب بكدمات طفيفة.

توقعات برج الحمل مهنياً 

قد تحدث بعض الخلافات مع زملاء العمل. مع ذلك، لا تتجاوز الحدود في العمل. سيواجه بعض التجار مشاكل مع السلطات، والتي يجب تسويتها اليوم. سيُجري رجال الأعمال اتصالات جديدة ستكون مثمرة في الأيام القادمة. 

برج الحمل اليوم عاطفيا

 احرص على قضاء المزيد من الوقت مع حبيبك. سيساعدك هذا أيضًا على حل معظم المشاكل قبل نهاية اليوم. قد تكون مُعبّرًا، ويجب أن تكون مستعدًا لتقديم هدايا مفاجئة. إذا وجدت شخصًا مميزًا، فاطلب يدها في النصف الثاني من اليوم.   

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

 ستُطلق بعض النساء مشاريع تجارية، وسيأتي التمويل من خلال المُروّجين كما يُمكنك اختيار هذا اليوم لمناقشة أمور عقارية مع عائلتك.

برج الحمل برج الحمل اليوم برج الحمل وحظك اليوم برج الحمل مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

حالة الطقس

الجو هيقلب بعد شوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

ايناس النجار

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

إيناس النجار

نقل جثمان إيناس النجار إلى تونس لدفنها بمسقط رأسها

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

"فأما اليتيم فلا تقهر" موضوع خطبة الجمعة القادمة

أدعية عيد الفطر 2025

أدعية عيد الفطر 2025.. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام

الشيخ محمد فتحي

وزير الأوقاف ينعى الشيخ محمد فتحي ويقرر إعانة عاجلة لأسرته

بالصور

يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان

الترمس
الترمس
الترمس

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

احمي نفسك منه.. طرق الوقاية من مرض إيناس النجار وأهم المعلومات عنه

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

جددى أكلات العيد.. طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة في الفرن بمذاق شهي

الرنجة
الرنجة
الرنجة

فيديو

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار.. صراع مع المرض انتهى برحيل مفاجئ

الفسيخ

بالنقع أو الطهي.. إزاي تاكل الفسيح بملح قليل؟

فتاة

عامل يتحرش بفتاة في ميكروباص بالمعادى .. وتحرك فورى من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد