قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
إيران: حسب معلوماتنا فإن الولايات المتحدة تسلمت ردنا واطلعت عليه
فى أول أيام عيد الفطر.. الداخلية توزع الهدايا على أسر الشهداء| صور
هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار
بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيلية
سبائك الذهب ترتفع أول أيام عيد الفطر.. الأسعار بالجرام
محمد صلاح يهنئ متابعيه : عيد سعيد علينا كلنا
المفوضية الأوروبية: حان الوقت لكسر دائرة العنف في غزة
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
احتفالية العيد.. سامح حسين لـ أشرف عبد الباقى : كلت قطايف مفيش كحك
هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسين السقا يرد على منتقديه: هتشوفوا اللي خلف مماتش

ياسين السقا
ياسين السقا
باسنتي ناجي

علق الفنان ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا علي الانتقادات الموجهة له بعد دوره في مسلسل سيد الناس الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2025 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب السقا:"عيد سعيد ويارب تكون خير عليكم وعلى كل حبايبكم وعلينا كلنا، انا كنت عايز انزل البوست ده بقالي فترة بس كنت بفكر أما اي، في ناس زعلانة من منشور نزلته من كان يوم واتهاجمت عليه وللأسف في ناس زعلت مني واللي في بالي دول بعتذرلهم لأن في ناس بتنتقد باحترام حتى لو الدور مكنش كبير ومش مفهوم أوي من الجمهور انا متقبل ده تماما وداخل المسلسل وعارف ده وفيه الحمدلله اللي فهموا الدور واللهجة والكلام المكسر ده عشان طارق عايش طول عمره في لندن".

وأكمل :"الأغلبية من الناس اللي هما فاكرين نفسهم نقاد وبيستخدموا الشتائم وبيتممروا وبيجيبوا سيرة والدي ووالدتي بمجرد بس أن والدي أحمد السقا وفي ناس مش بتحبه فلازم يشتموني ويجيبوا سيرة الأم والأب لدرجة أنهم يدعوا عليا بالموت، واحب اقول للحاقدين ربنا يهديكم وأنا هنجح وهتشوفوا أن اللي خلف مامتش".

ياسين السقا احمد السقا نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

طقس

الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

فعل محرم يوم العيد

احذر.. فعل محرم في أول أيام عيد الفطر بعد الفجر نهى عنه الرسول

ترشيحاتنا

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

دعاء أول أيام عيد الفطر

دعاء أول أيام عيد الفطر.. ردده بعد صلاة الظهر

خطبة عيد الفطر بالجامع الأزهر

خطبة العيد من الجامع الأزهر: ما يحدث في غزة يدعو إلى وحدة الأمة لننتصر لإنسانيتنا وعروبتنا وديننا

بالصور

بلاليين وزينة وهدايا.. أهالي أبو نجاح بالشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

أبطال فيلم نجوم الساحل يحضرون عرضه مع الجمهور في السينما

نجوم الساحل
نجوم الساحل
نجوم الساحل

عقب أداء صلاة العيد.. أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

فيديو

تصوير

القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد