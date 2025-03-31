سيارة اطاحت به.. مصرع شاب يستقل موتوسيكل بأكتوبر

شهد طريق مدينة ٦ أكتوبر حادثا مروعا راح ضحيته شاب عقب تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية كان يستقلها الضحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث على طريق مدينة ٦ أكتوبر ووجود خسائر بشرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص والتحري مصرع شاب كان يستقل دراجة نارية وأطاحت به سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن سقوطه على الأرض ومفارقته الحياة في الحال.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرير محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.