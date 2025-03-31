أحمد السعدني بعد عرض نهاية مسلسل "لام شمسية" : حق يوسف رجع

حرص الفنان أحمد السعدني على التعبير عن سعادته بنهاية مسلسل «لام شمسية»، الذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

وشارك السعدني عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، صورة من الكواليس وعلق عليها قائلًا: "حق يوسف رجع"، في إشارة منه لسعادته بنهاية المسلسل المنصفة.



وجه السيناريست تامر حبيب رسالة إلى الطفل على البيلي، الذي يجسد شخصية يوسف في مسلسل «لام شمسية»، معبرًا عن سعادته بأدائه، ووصفه بأنه «ممثل عظيم».



ونشر تامر حبيب صورة لـ على البيلي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «في عشق يوسف طارق الشهير بعلي البيلي أعظم ممثل في العالم».

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.