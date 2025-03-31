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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

24 أبريل| آخر موعد لتقديم تظلمات "سكن لكل المصريين 5".. التفاصيل بالأرقام

اسكان
اسكان
عادل نصار

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن آخر موعد لتقديم تظلمات "سكن لكل المصريين 5"، متضمناً تفاصيل جديدة عن التظلمات.


أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن آخر موعد لتلقي طلبات التظلم الخاصة بالمتقدمين لحجز وحدات سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين 5"، حيث ينتهي التقديم يوم 24 أبريل 2025.

تفاصيل الطلبات والمتقدمين

ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، بلغ عدد المتقدمين الذين استوفوا الشروط 298,430 متقدمًا، في حين لم تنطبق الشروط على 268,759 آخرين.

كما يوجد 10,430 متقدمًا قاموا بسداد مقدم الحجز، إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التقديم، إضافة إلى ذلك، هناك 4,000 متقدم سيتم فحص أوضاعهم نظرًا لتقدمهم لحجز وحدات سكنية لا تخضع لأولويات محددة.

أسباب رفض الطلبات

تضمنت أسباب عدم انطباق الشروط على بعض المتقدمين ما يلي:

1. عدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة أو وجود استفادة سابقة بوحدة سكنية أو قطعة أرض.

2. وجود طلب سابق للمتقدم لدى الصندوق.

3. تسجيل عداد مرافق (كهرباء/غاز) باسم المتقدم أو الزوج/الزوجة.

4. وجود رقم تأميني لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، بالرغم من العمل بمهنة حرة.

5. استرداد مقدم جدية الحجز المُسدَّد عند التقديم.

شروط قبول التظلمات

لن تُقبل التظلمات من المتقدمين الذين لم يستوفوا شرط الدخل وفقًا لشهادات الدخل المقدمة خلال فترة التقديم، سواء تجاوز الدخل الحد الأقصى أو كان أقل من الحد الأدنى، أو الذين لم يستوفوا شرط السن المحدد مسبقًا.

يُمكن قبول التظلمات إذا كانت المشكلة تتعلق بنقص المستندات أو البيانات، شرط استيفائها.

في حال كان سبب الرفض هو عدم تطابق محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي مع مكان العمل أو محافظة الوحدة السكنية المطلوبة، يمكن للمتقدم تعديل مدينة الحجز بما يتوافق مع المستندات المرفقة سابقًا، بشرط أن تتطابق مع بيانات مقدم جدية الحجز من حيث القيمة الجغرافية والدخل والفئة المستهدفة.

إذا كان سبب الرفض وجود طلب سابق لدى الصندوق أو استفادة سابقة بوحدة سكنية أو أرض، يمكن للمتقدم تقديم مستندات تثبت عدم تكرار الحجز، مثل إيصال سحب مقدم جدية الحجز أو التنازل عن المشروع السابق، أو ما يفيد عدم الاستفادة من دعم سابق.

في حال وجود عداد مرافق مسجل باسم المتقدم أو الزوج/الزوجة، يجب تقديم مستند رسمي من الجهة المختصة يوضح صفة الوحدة السكنية المطابقة للمستندات المقدمة أثناء التعاقد.

إذا كان الرفض بسبب بيانات تأمينية غير صحيحة، يجب تقديم برنت تأمينات حديث وشهادة دخل من جهة العمل المُؤمِّنة.

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