قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعلن اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار أزمة تسريبات سيجنال
الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الرئيس التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
رسميا.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند
اتحاد الكرة يتلقى خطابا من بيراميدز بإلغاء طلبه باستقدام حكام أجانب أمام الأهلي
الإعدام لـ3 متهمين في الإمارات بتهمة قـ.تل حاخام
إنفوجراف صادم.. 85 مليون وظيفة مهددة بالبقاء شاغرة بحلول 2030 لهذا السبب
موسيماني يفاجئ الزمالك بموقف مثير قبل مواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية
مرموش ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر مارس
تضامن لا ينتهي .. المصريون يرفعون صوت غزة برسائل مدوية
أبرزها شهب القيثارة والقمر الوردي.. سماء أبريل تتألق بـ20 ظاهرة فلكية مرئية
متحف تل بسطا يستقبل زواره في العيد .. صور
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عز الدين تنعي إيناس النجار: الله يرحمك ويغفرلك

ايناس النجار
ايناس النجار
سارة عبد الله

نعت الفنانة مي عز الدين، الفنانة الراحلة إيناس النجار، بعد وفاتها إثر أزمة صحية.

وكتبت مي عز الدين عبر حسابها الرسمي على انستجرام: “الله يرحمك يا ايناس ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة”.

وفاة إيناس النجار

توفيت الفنانة إيناس النجار اليوم وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت شقيقة الفنانة إيناس النجار عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة، مما تسبب في دخولها في غيبوبة استمرت لأربعة أيام.

أخر تطورات حالة الفنانة إيناس النجار

وأوضحت أن حالتها لم تشهد تحسنًا رغم تلقيها العلاج اللازم، مشيرةً إلى أن الأدوية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

منة جلال تروى أزمة إيناس النجار

فيما ناشدت الفنانة منة جلال جمهورها ومتابعيها الدعاء للفنانة إيناس النجار، التي تمر بوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وكتبت منة جلال عبر حسابها على فيسبوك: «ياريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة».

ونقلت الفنانة إيناس النجار للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لأزمة صحية كما كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لإصابة شديدة استدعت دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس. 

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

ايناس النجار وفاة ايناس النجار مي عز الدين جنازة ايناس النجار نعي ايناس النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

ايناس النجار

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز

خبير تحكيمي يكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

لايبزيج

لايبزيج يلجأ إلى مساعد توماس توخيل لإنقاذ موسمه

كاف

لجنة الحكام بـ”كاف” تختار حمدى وجمال وحسن للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا للصالات

بالصور

احمي نفسك منه.. طرق الوقاية من مرض إيناس النجار وأهم المعلومات عنه

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

جددى أكلات العيد.. طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة في الفرن بمذاق شهي

الرنجة
الرنجة
الرنجة

بعد كحك العيد.. عشبة غير متوقعة تخفض السكر وتعالج مشاكل التنفس

الكحك
الكحك
الكحك

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

فيديو

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار.. صراع مع المرض انتهى برحيل مفاجئ

الفسيخ

بالنقع أو الطهي.. إزاي تاكل الفسيح بملح قليل؟

فتاة

عامل يتحرش بفتاة في ميكروباص بالمعادى .. وتحرك فورى من الأمن

ازمة تصريحات حسام حسن

العميد اعتذر.. قرار عاجل من هاني أبوريدة ضد حسام حسن بعد ظهوره مع رامز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد