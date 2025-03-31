رسميا.. مانشستر سيتي يعلن إصابة هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة اللاعب النرويجي إرلينج هالاند.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي بيانًا، أعلن خلاله إصابة مهاجمه هالاند، وجاء كالتالي: “خضع هالاند لفحوصات أولية في مانشستر سيتي صباح الاثنين، وسيطلب استشارة طبية لتحديد مدى الإصابة”.

وتابع: “لا يزال التقييم جاريًا للوقوف على التشخيص النهائي، ومن المتوقع أن يستعيد إرلينج هالاند لياقته البدنية في الوقت المناسب للمشاركة في بقية الموسم، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام صيف هذا العام”.

وتصدر اللاعب المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الجاري، وذلك بعد أدائه المميز في المباريات الأخيرة.

وأعلن الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على الجائزة، التي تضم إلى جانب مرموش، كل من إيرلينج هالاند ونيكو أوريلي.

وأشار الموقع إلى أن مرموش، الذي سجل ثلاثية رائعة في شباك نيوكاسل يونايتد في فبراير الماضي، واصل تألقه في الأسابيع التالية.

وأبرز لحظاته كانت عندما سجل هدفًا رائعا من مسافة بعيدة في مرمى برايتون، وهو الهدف الذي لم يكن للحارس بارت فيربروجين أي فرصة للتصدي له.

وفي مباراة بورنموث الأخيرة، شارك مرموش كبديل في الشوط الثاني، وسجل الهدف الحاسم الذي قاد فريقه للفوز 2-1، مما ضمن للسيتي التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة على التوالي.