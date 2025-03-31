نجوم الفن والرياضة يؤدون مع الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر..شاهد

التقى الإعلامي عمرو الليثي والفنانين مصطفي شعبان وسامح حسين وصابرين، ومنة فضالي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضاً بعض نجوم الرياضة منهم أحمد حسن، عصام الحضري، الفنان تامر عاشور، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر.

تعليقات نجوم الفن والرياضة علي احتفالية عيد الفطر مع الرئيس السيسي

أعربوا بعض الفنانين علي مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم الشديدة باحتفالية عيد الفطر بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ونشر حسام حسن، نجم المصري السابق، صوراً عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، جمعته بنجوم الرياضة، بعد تلقيهم دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء صلاة عيد الفطر.

وكتب حسام حسن، "تشرفت بدعوة الرئيس لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة والفن والإعلام وحضور مراسم المسرح التى شهدت تكريم أسر الشهداء، شكرا سيادة الرئيس".

وشارك الفنان مصطفى شعبان عبر حسابه على موقع "فيس بوك" لقطات له خلال أداء صلاة عيد الفطر وعلق عليها قائلًا: "تشرفت بصلاة العيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كل عام ونحن جميعًا بخير".

وعلقت منة فضالي :"كان لي الشرف العظيم الكبير اليوم اني تشرفت بلقائي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حلمي اني اشوف سيادة الرئيس واسلم عليه

اليوم من احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة 🙏🏼❤️

حقيقي كان يوم جميل بيك يا ريس#تحيا_مصر🇪🇬🇪🇬".

تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين





تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين قدموا تضحيات جسيمة في خدمة الوطن، حيث قام الرئيس السيسي بتوزيع الهدايا التذكارية على أسر الشهداء والمصابين.

كما تم تكريم عدد من المصابين الذين أصيبوا أثناء أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن هؤلاء الأبطال سيظلون دائمًا في قلب الأمة المصرية.

وقد عبرت أسر الشهداء والمصابين عن مشاعر الشكر والامتنان لهذا التكريم، حيث أكدوا أن هذه المبادرة تؤكد أن الدولة لا تنسى أبداً من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وأن الشعب المصري يقف خلفهم في كل الأوقات.

الرئيس السيسي يلتقط صورًا تذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء



حرص الرئيس السيسي على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في مشهد عاطفي يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب.

فقد التقط الرئيس العديد من الصور مع الأطفال، وحرص على مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، مقدمًا لهم التهنئة وأعرب عن تقديره لمشاركة أسر الشهداء والمصابين هذه المناسبة السعيدة.

ورسم الرئيس السيسي ابتسامة على وجوه الأطفال وأبناء الشهداء، مقدمًا لهم رسالة دعم ومحبة، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن الذي يواصل النمو بفضل تضحيات ذويهم الأبطال. وكان لهذا التفاعل العاطفي وقع كبير على الحضور، حيث أعرب الجميع عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتكريم القيادة السياسية لهذه الفئات التي قدمت أعظم التضحيات.

تامر عاشور يقدم اغنية مميزة في الحفل

في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك، قدم الفنان تامر عاشور أغنية جديدة مميزة تحت عنوان "ما نتجمع بناس"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحفل شهد مشاركة عدد من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى عدد من المصابين في القوات المسلحة والشرطة، في مناسبة تمثل تكريمًا وتقديرًا لتضحياتهم.

في لفتة فنية مميزة،

قدم الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة أمام الرئيس السيسي والحضور الكريم، حيث أضاف لمسة من الفرح والتفاؤل على الأجواء الاحتفالية.

فعاليات الاحتفال



الأغنية التي حملت كلمات معبرة ومؤثرة عبرت عن الوحدة والفرحة التي يشعر بها الشعب المصري .

تتضمن الأغنية التي أداها تامر عاشور كلمات مفعمة بالحب والتفاؤل، حيث قال في أحد مقاطعها: "لما نتجمع بناس وحشتنا لما ناخد صورة في بلدنا تبقي اللية عيد".



وكان هناك حضور مميز من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، ومصابي هذه القوات الذين تم تكريمهم في هذا اليوم الكبير، حيث تم منحهم تقديرًا خاصًا على تضحياتهم الكبيرة في خدمة الوطن.





أبرز الفنانين المشاركين في احتفالية عيد الفطر



إلى جانب مصطفى شعبان وسامح حسين، حضر الاحتفال عدد من الفنانين والإعلاميين، من بينهم أشرف عبد الباقي، صابرين، وتامر عاشور، الذين شاركوا في الفعالية التي أقيمت احتفاءً بالعيد مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

تفاعل واسع مع صور النجوم والرئيس السيسي



انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذين أشادوا بأجواء الاحتفال وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة المصريين فرحة عيد الفطر.